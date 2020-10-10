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Haberler Galeri Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May kaç yaşında? Jessica May yaşıyla olay oldu!

Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May kaç yaşında? Jessica May yaşıyla olay oldu!

Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa etkileyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin yıldızları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Jessica May ise özel hayatıyla merak konusu oldu. Aslen Brezilyalı olan ve fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenmesinin ardından Türkiye'ye yerleşen May, yaşıyla merak konusu oldu. Peki Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May kaç yaşında? İşte Jessica May başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 15:58
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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May kaç yaşında? Jessica May yaşıyla olay oldu!

Maria ile Mustafa dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Jessica May özel hayatıyla mercek altına alındı. Aslen Brezilyalı olan ve fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenmesinin ardından Türkiye'ye yerleşen May, yaşıyla merak konusu oldu. Peki Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May kaç yaşında? İşte Jessica May başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May kaç yaşında? Jessica May yaşıyla olay oldu!

ÇAĞLA ŞIKEL
2 Ocak 1979

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May kaç yaşında? Jessica May yaşıyla olay oldu!

HAZAL KAYA
1 Ekim 1990

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May kaç yaşında? Jessica May yaşıyla olay oldu!

PINAR ALTUĞ
2 Eylül 1974

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May kaç yaşında? Jessica May yaşıyla olay oldu!

YAĞMUR ATACAN
19 Mayıs 1983