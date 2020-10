Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May kaç yaşında? Jessica May yaşıyla olay oldu!

Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa etkileyici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin yıldızları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Jessica May ise özel hayatıyla merak konusu oldu. Aslen Brezilyalı olan ve fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenmesinin ardından Türkiye'ye yerleşen May, yaşıyla merak konusu oldu. Peki Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May kaç yaşında? İşte Jessica May başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...