Maria ile Mustafa’nın yıldızı Hilmi Cem İntepe herkesi şaşırttı!

Atv'nin sevilem dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Jessica May ve Hilmi Cem İntepe, magazin gündemine oturdu. Maria ile Mustafa'nın engellerle dolu aşkını konu alan dizideki performansıyla göz doldurdu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Hilmi Cem İntepe'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe'nin memleketi...