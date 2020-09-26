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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Hilmi Cem İntepe herkesi şaşırttı!

Atv'nin sevilem dizisi Maria ile Mustafa'nın yıldızları Jessica May ve Hilmi Cem İntepe, magazin gündemine oturdu. Maria ile Mustafa'nın engellerle dolu aşkını konu alan dizideki performansıyla göz doldurdu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Hilmi Cem İntepe'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe'nin memleketi...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 14:53
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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Hilmi Cem İntepe herkesi şaşırttı!

Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe dizideki performansıyla göz doldururken özel hayatı da merak konusu oldu. İntepe'nin aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe'nin memleketi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Hilmi Cem İntepe herkesi şaşırttı!

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Hilmi Cem İntepe herkesi şaşırttı!

Kadir Doğulu - Mersin

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Hilmi Cem İntepe herkesi şaşırttı!

Barış Arduç – Ankara

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Maria ile Mustafa’nın yıldızı Hilmi Cem İntepe herkesi şaşırttı!

Aytaç Şaşmaz – İstanbul