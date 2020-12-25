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Maraşlı’nın yeni tanıtımı nefesleri kesti! Geri sayım başladı

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Maraşlı'nın yeni tanıtımı nefesleri kesti. Başrolünde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı'nın aksiyonu yüksek ikinci tanıtımı izleyiciyle buluştu. Ezber bozan hikayesi ve görkemli kadrosuyla yeni yıla damga vuracak olan Maraşlı, çok yakında atv ekranlarından izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 12:43
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Maraşlı’nın yeni tanıtımı nefesleri kesti! Geri sayım başladı

Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın yüksek tempolu nefes kesen yeni tanıtımı atv ekranlarından izleyiciyle buluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı’nın yeni tanıtımı nefesleri kesti! Geri sayım başladı

Maraşlı'nın yayınlanan ilk bölüm tanıtımında, Mahur'un (Alina Boz) istemeden tanık olduğu cinayet, hayatının bir günde değişmesine neden oldu. Maraşlı'nın (Burak Deniz), aynı gün tanıştığı Mahur'un hayatını kurtarması ve Mahur'un babasının, artık hayatı tehlikede olan kızını korumaya almak için Maraşlı'ya yaptığı teklif ise büyük merak uyandırdı.

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Maraşlı’nın yeni tanıtımı nefesleri kesti! Geri sayım başladı

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Serhat Parıl, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.

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Maraşlı’nın yeni tanıtımı nefesleri kesti! Geri sayım başladı

Ezber bozan hikayesi ve görkemli kadrosuyla yeni yıla damga vuracak olan Maraşlı, çok yakında atv ekranlarından izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor…

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Maraşlı’nın yeni tanıtımı nefesleri kesti! Geri sayım başladı

Dizi, kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.