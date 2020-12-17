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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı için geri sayım başladı! İlk tanıtımı heyecan yarattı Maraşlı için geri sayım başladı! İlk tanıtımı heyecan yarattı
Atv ekranlarının yeni dizisi Maraşlı için geri sayım başladı. Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı', ezber bozan hikayesiyle olduğu kadar kadrosuyla da izleyicileri heyecanlandırdı. Maraşlı'nın ilk tanıtımı büyük ilgi uyandırdı.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 10:57
Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" atv ekranlarından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ekranlara görkemli kadrosu ve ezber bozan hikayesiyle damga vuracak "Maraşlı"nın, merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı (Burak Deniz) ve Mahur (Alina Boz)'un sahafta tanıştıkları ilk günle başlayan tanıtımda, Maraşlı'nın kızıyla yaşadığı acı dolu günü sorgu odasında anlatması dikkat çekti. Maraşlı ve Mahur'un uyumlarının göz doldurduğu fragmanda ikilinin aksiyon dolu sahneleri de oldukça merak uyandırdı.
Başarılı oyuncu Burak Deniz'in eski asker 'Maraşlı' karakterine hayat verdiği dizide, güzel oyuncu Alina Boz, fotoğraf sanatçısı 'Mahur' karakterini canlandırıyor.
Yayınlanan tanıtımı ile merakı arttıran ve adından söz ettirmeye başlayan dizi, atv ekranlarında izleyici ile buluşmak için gün sayıyor!
Senaryosunu Ethem Özışık'ın, yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin görkemli kadrosunda; Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor.