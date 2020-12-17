Maraşlı için geri sayım başladı! İlk tanıtımı heyecan yarattı

Atv ekranlarının yeni dizisi Maraşlı için geri sayım başladı. Yapımını ''Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı', ezber bozan hikayesiyle olduğu kadar kadrosuyla da izleyicileri heyecanlandırdı. Maraşlı'nın ilk tanıtımı büyük ilgi uyandırdı.