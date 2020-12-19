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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner yakaladıkları uyumla sevilirken aralarındaki çekişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı mercek altına alınırken en çok araştırılan konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 17:47
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı!

Bu yılın en çok konuşulan kadın oyuncularından olan Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı mercek altına alınırken en çok araştırılan konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı!

TOLGA MENDİ

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı!

TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı!

TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı!

TOLGA MENDİ VE SEVGİLİSİ DAMLA CAN