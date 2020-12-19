Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in eşi herkesi şaşırttı!

Bu yılın en çok konuşulan kadın oyuncularından olan Aslıhan Güner sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı mercek altına alınırken en çok araştırılan konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.