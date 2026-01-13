13 Ocak 2026, Salı
Türkçülük maskesi ile İsrail’e çalışan hesaplar! Sözde haber sayfalarını kimler nasıl fonluyor?
Sosyal medyada kendilerini 'haber sayfası' olarak tanıtan bazı hesapların, Türkçülük ve milliyetçilik maskesi altında İsrail lehine algı operasyonu yürüttüğü ortaya çıktı. Fon karşılığı içerik üreten bu hesapların, eş zamanlı paylaşımlarla gençleri hedef aldığı ve devlet kurumlarına olan güveni sarsmayı amaçladığı belirlendi. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber ekranlarında söz konusu şebekenin 5. kol faaliyeti yürüttüğünü ve merkezlerinin yurt dışı olduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 13.01.2026 14:49 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:14