Türkçülük maskesi ile İsrail’e çalışan hesaplar! Sözde haber sayfalarını kimler nasıl fonluyor?

Sosyal medyada kendilerini 'haber sayfası' olarak tanıtan bazı hesapların, Türkçülük ve milliyetçilik maskesi altında İsrail lehine algı operasyonu yürüttüğü ortaya çıktı. Fon karşılığı içerik üreten bu hesapların, eş zamanlı paylaşımlarla gençleri hedef aldığı ve devlet kurumlarına olan güveni sarsmayı amaçladığı belirlendi. Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber ekranlarında söz konusu şebekenin 5. kol faaliyeti yürüttüğünü ve merkezlerinin yurt dışı olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan ve kendilerini "haber sayfası" olarak lanse eden hesapların karanlık yüzü deşifre oldu. Fon karşılığı içerik üreten bu hesapların, "Türkçülük" ve "Milliyetçilik" maskesi altında İsrail lehine sistematik bir dezenformasyon faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.

SÖZDE HABER SAYFALARINI KİMLER FONLUYOR?

Gençlerin zihnini bulandırarak devlet kurumlarına olan güveni sarsmayı hedefleyen bu kirli ağın tüm detaylarını Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, A Haber ekranlarında tek tek anlattı.

MİLLİYETÇİ MASKEYLE SİNSİ PROPAGANDA

Sosyal medyadaki sinsi yöntemin nasıl işlediğini detaylandıran Ali Murat Kırık, "Bu yoğun takipçiye sahip hesaplar üzerinden gerçekleştiriliyor. Kendini haber hesabı olarak gösteren bazı sosyal medya hesapları söz konusu; bunlar topluma dair, gündeme dair paylaşımlar yapıyorlar ve içlerine de aslında gizli gizli propagandist mesajlar sevk ediyorlar. Siz normal haber aldığınızı düşünürken bir anda İsrail ve Amerikan propagandasına maruz kalıyorsunuz. Bu hesaplar genelde Türkçülük maskesini kullanıyorlar, milliyetçi hesaplar olduklarını kendilerine lanse ediyorlar. Paylaşımları başlarda hep böyle; bu şekilde paylaştıktan sonra herkes 'bu hesap ülkesini seven bir hesap' diyor ama sonra operasyon başlıyor." ifadelerini kullandı.

EŞ ZAMANLI ALGI OPERASYONU: 5. KOL FAALİYETİ

Hesapların koordineli hareket ettiğine dikkat çeken Kırık, "Beş altı tane hesap var böyle. Bu hesaplar eş zamanlı bir şekilde, sanki birisi düğmeye basar gibi bu paylaşımları gerçekleştiriyor. İçerik aynı, mesaj aynı, görüntü aynı ama farklı kollardan gidiyor. Bunlara 5. kol faaliyeti de denilebilir. 1936 İspanya İç Savaşı döneminde ortaya atılan bu kavram, düşman gibi gözüken ama aslında içeriden casusluk yapan yapıları anlatır. Türkçü gibi gözüken bu hesaplar, tam tersi Türkiye aleyhine içerik üretiyor. Siz onu Türkiye lehine hesap gibi gördüğünüz için yapılan paylaşımlara 'aslında böyleymiş' noktasına geliyorsunuz." sözleriyle aktardı.

MERKEZİ ABD, HEDEFİ TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİ

Hesapların yönetildiği merkezlerin Türkiye dışı olduğunu belirten Ali Murat Kırık, "X platformunun son şeffaflık açıklamasına göre hesap hakkındayı tıkladığınızda bu hesapların nereden oluşturulduğunu ve yönetildiğini görüyorsunuz. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yönetiliyor. Bu aslında kendilerini gizlemek ve Türkiye'de herhangi bir olay olduğunda izlerini kaybettirmek amacıyla yapılıyor. Artık fiziksel olarak casus aramanıza gerek yok; burada Türkiye'nin birliğini bozmak, psikolojik olarak vatandaşa üstünlük kurmak ve algıyı yöneterek halkın değerlerini, inançlarını ortadan kaldırma amacı güdüyorlar." açıklamasında bulundu.

GEZİ VE 15 TEMMUZ'DA DA AYNI SENARYO UYGULANDI

Geçmişteki benzer manipülasyonları hatırlatan ve vatandaşları uyaran Kırık, "Gezi Parkı olaylarını hatırlayın, aynı olaylarla karşı karşıya kaldık. Olmamış olaylar, yaşanmamış görüntüler sosyal medyada servis edildi. Keza 15 Temmuz'da da aynısını gördük. 6 Şubat depreminde 'baraj patladı' denilerek büyük bir dezenformasyon yapıldı. Bu yüzden dijital okuryazarlık çok önemli. Bizler mutlaka kaynağı araştırmalıyız. Resmi kurum ve kuruluşların duyurularıyla bu içerikleri kıyaslamalıyız. Çünkü şu an sosyal medya, başta X olmak üzere, denetimsiz, kontrolsüz ve dijital casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olarak karşımıza çıkıyor." diyerek konuşmasını tamamladı.

