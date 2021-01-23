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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle olay oldu! Bir de böyle görün... Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner makyajsız haliyle olay oldu! Bir de böyle görün...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'da canlandırdığı Yıldız karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner, adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner makyajsız haliyle sevenlerini şaşırttı. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 23.01.2021 17:44
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle adından söz ettiren Aslıhan Güner'in makyajsız hali merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner'in makyajsız fotoğrafı...
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Melis Sezen
Melis Sezen
Melis Sezen
Melis Sezen