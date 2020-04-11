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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner herkesi şaşırttı! Meğer...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner herkesi şaşırttı! Meğer...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle bu yılın en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile yakaladıkları uyum sevilirken aralarındaki çekişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in memleketi merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner nereli? İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 17:06
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner herkesi şaşırttı! Meğer...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner memleketiyle merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner nereli? İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri…

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner herkesi şaşırttı! Meğer...

İsmail Demirci – Ankara

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner herkesi şaşırttı! Meğer...

Toygan Avanoğlu – İzmir

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner herkesi şaşırttı! Meğer...

Zeynep Kankonde – Eskişehir

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner herkesi şaşırttı! Meğer...

Merve Şen – İstanbul