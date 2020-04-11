Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner herkesi şaşırttı! Meğer...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle bu yılın en çok konuşulan oyuncularından olan Aslıhan Güner sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile yakaladıkları uyum sevilirken aralarındaki çekişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in memleketi merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner nereli? İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri...