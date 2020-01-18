Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncuları Aslıhan Güner ve İsmail Demirci o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrolü paylaşan Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştıkları fotoğrafla sosyal medyayı salladılar. Dizide birbirine aşık olan Yıldız ve Kuzey karakterlerine hayat veren Aslıhan Güner ve İsmail Demirci aralarındaki uyumla da son zamanların en beğenilen çiftlerinden oldu. Aslıhan Güner ve İsmail Demirci birbirlerine çok yakıştırılırken ikilinin eşleri merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin eşleri...