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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncuları Aslıhan Güner ve İsmail Demirci o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrolü paylaşan Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştıkları fotoğrafla sosyal medyayı salladılar. Dizide birbirine aşık olan Yıldız ve Kuzey karakterlerine hayat veren Aslıhan Güner ve İsmail Demirci aralarındaki uyumla da son zamanların en beğenilen çiftlerinden oldu. Aslıhan Güner ve İsmail Demirci birbirlerine çok yakıştırılırken ikilinin eşleri merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin eşleri...

Giriş Tarihi: 18.01.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020 13:41
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncuları Aslıhan Güner ve İsmail Demirci o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Aslıhan Güner ve İsmail Demirci Instagram hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla sosyal medyanın gündemine otururken ikilinin eşleri merak konusu oldu.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncuları Aslıhan Güner ve İsmail Demirci o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

İşte Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin eşleri...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncuları Aslıhan Güner ve İsmail Demirci o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncuları Aslıhan Güner ve İsmail Demirci o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

İREM HELVACIOĞLU VE SEVGİLİSİ

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın oyuncuları Aslıhan Güner ve İsmail Demirci o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

MEHMET ALİ NUROĞLU VE EŞİ ÇİÇEK NUROĞLU