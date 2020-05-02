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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Kuzey karakteriyle gönüllere taht kuran İsmail Demirci tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide mert, gözü kara bir adamı canlandıran İsmail Demirci'nin başrolü paylaştığı Aslıhan Güner ile aralarındaki uyum izleyicileri ekran başına bağladı. Sosyal medyanın da gündemine oturan İsmail Demirci'nin özel hayatı araştırılmaya başlandı. Demirci hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte İsmail Demirci'nin merak edilen eşi.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 17:59
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Kuzey karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken İsmail Demirci'nin özel hayatı merak konusu oldu. Demirci hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte İsmail Demirci'nin merak edilen eşi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

OZAN AKBABA