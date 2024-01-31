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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı "Kuruluş Osman" dizisindeki Osman Bey karakteriyle tanınan ünlü oyuncu, 6 yıl önce meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi. Çiftin bu mutlu birlikteliğinden, adlarını Karan ve Kerem koydukları iki çocukları dünyaya geldi. Ünlü çift, yaşamlarını sürdürdükleri evleriyle de dikkat çekiyor. 4 katlı, bahçeli ve havuzlu villaları, görenleri hayran bırakıyor.

Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 09:19
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in Fahriye Evcen’le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş: Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi. Çift, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, özel hayatlarıyla da adından söz ettiriyor. Her detayıyla takip edilen ikili bu kez Beykoz'daki 4 katlı, havuzlu, lüks villalarıyla gündeme geldi. Ünlü çiftin evi adeta saray yavrusu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in Fahriye Evcen’le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...

Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucağına aldı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in Fahriye Evcen’le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...

Aile hayatlarıyla sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan ikili, bu kez Beykoz'daki 4 katlı, bahçeli ve havuzlu evleriyle gündeme oturdu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in Fahriye Evcen’le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...

Fahriye Evcen ise evinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in Fahriye Evcen’le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...

Ünlü oyuncu, evinin bahçesinde keyif yaptığı anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.