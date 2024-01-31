HaberlerGaleriKuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı "Kuruluş Osman" dizisindeki Osman Bey karakteriyle tanınan ünlü oyuncu, 6 yıl önce meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi. Çiftin bu mutlu birlikteliğinden, adlarını Karan ve Kerem koydukları iki çocukları dünyaya geldi. Ünlü çift, yaşamlarını sürdürdükleri evleriyle de dikkat çekiyor. 4 katlı, bahçeli ve havuzlu villaları, görenleri hayran bırakıyor.
Giriş Tarihi: 31.01.2024 09:03Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 09:19