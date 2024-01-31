Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in Fahriye Evcen’le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş: Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi. Çift, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, özel hayatlarıyla da adından söz ettiriyor. Her detayıyla takip edilen ikili bu kez Beykoz'daki 4 katlı, havuzlu, lüks villalarıyla gündeme geldi. Ünlü çiftin evi adeta saray yavrusu.