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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi! Müjdeyi duyurdular...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi! Müjdeyi duyurdular...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden müjdeli haber geldi. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son olarak ailecek çıktıkları kayak tatilinden paylaşımlarda bulunarak ilgi odağı olmuştu. Şimdi ise çift, sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımla hayranlarını meraklandırdı.

Giriş Tarihi: 06.02.2024 13:35
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’den yeni paylaşım geldi! Müjdeyi duyurdular...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sosyal medyada yaptıkları bir paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü çift son olarak, birlikte çektirdikleri samimi bir fotoğrafı paylaşarak "Sürprizimiz yolda" notuyla takipçilerini heyecanlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’den yeni paylaşım geldi! Müjdeyi duyurdular...

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile dünyaevine girmişti. 2019 yılında oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ikili, 18 Ocak'ta ise Kerem adını verdikleri ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’den yeni paylaşım geldi! Müjdeyi duyurdular...

Oyunculukları ve mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen son olarak ailecek kayak tatiline çıkmıştı. Kar tatili dönüşü, oğulları Karan'ın 1. yaşını kutlayan çift, tatilden sonra işlerine kaldıkları yerden devam ettiler.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’den yeni paylaşım geldi! Müjdeyi duyurdular...

Ünlü çift, sosyal medyada yaptıkları bir paylaşımla hayranlarını meraklandırdı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’den yeni paylaşım geldi! Müjdeyi duyurdular...

Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit çifti yeni paylaştığı kareye, "Sürprizimiz yolda" notunu düştü. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.