Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den yeni paylaşım geldi! Müjdeyi duyurdular...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden müjdeli haber geldi. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son olarak ailecek çıktıkları kayak tatilinden paylaşımlarda bulunarak ilgi odağı olmuştu. Şimdi ise çift, sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımla hayranlarını meraklandırdı.