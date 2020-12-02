Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit memleketiyle milyonları şaşırttı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ı canlandıran Burak Özçivit performansı ve yakışıklılığıyla gündeme oturdu. İlgiyle takip edilen oyuncu Osman Gazi rolüyle bütün dikkatleri üzerine toplarken, Osman Gazi karakteriyle yaptığı hareketlerle milyonların gönlünü kazandı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatını araştıran hayranları, ünlü oyuncunun memleketini duyunca şaşırdı. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...