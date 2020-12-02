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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit memleketiyle milyonları şaşırttı!

Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit memleketiyle milyonları şaşırttı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ı canlandıran Burak Özçivit performansı ve yakışıklılığıyla gündeme oturdu. İlgiyle takip edilen oyuncu Osman Gazi rolüyle bütün dikkatleri üzerine toplarken, Osman Gazi karakteriyle yaptığı hareketlerle milyonların gönlünü kazandı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatını araştıran hayranları, ünlü oyuncunun memleketini duyunca şaşırdı. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 22:29
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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit memleketiyle milyonları şaşırttı!

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit'in memleketi milyonları şaşırttı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit memleketiyle milyonları şaşırttı!

Hilal Altınbilek – İzmir

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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit memleketiyle milyonları şaşırttı!

Hande Erçel – Balıkesir

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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit memleketiyle milyonları şaşırttı!

Akın Akınözü – Ankara

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Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit memleketiyle milyonları şaşırttı!

Ebru Şahin

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin,1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.