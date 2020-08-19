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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli çıktı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, hem konusu hem oyuncu kadrosuyla sezonun en çok izlenen dizisi oldu. Dizide Osman Bey'in amcası Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş özel hayatıyla merak konusu oldu. Ragıp Savaş'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri eşini görünce inanamadı. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın eşi Fadime Savaş...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 16:59
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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli çıktı!

Kurululş Osman dizisinde Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri eşini görünce inanamadı. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'ın eşi Fadime Savaş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli çıktı!

ÖZGÜR OZAN

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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli çıktı!

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş bakın kiminle evli çıktı!

ZAFER ERGİN