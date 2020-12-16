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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!

Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!

Kuruluş Osman izlenme rekorları kırmaya devam ederken, dizinin yıldızlarının özel hayatları hayranları tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman'da Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al oyunculuğuyla büyük takdir topluyor. Dizideki diğer oyuncular gibi elbette Celal Al de özel hayatı merak edilenlerden. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar memleketini öğrenince şoke oluyor. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Celal Al'in herkesi şaşırtan memleketi...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 05:22 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 05:28
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Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!
Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin en sadık alplerinden olan Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun hayatına ilişkin araştırma yapan hayranları memleketini merak ediyordu. İşte Celal Al ve diğer ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!
Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!

Hilal Altınbilek – İzmir

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  • 35
Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!
Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!

Burak Özçivit – Gaziantep

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  • 35
Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!
Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!

Hande Erçel – Balıkesir

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Kuruluş Osman'��n Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!
Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!

Akın Akınözü – Ankara