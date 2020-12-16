Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin en sadık alplerinden olan Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun hayatına ilişkin araştırma yapan hayranları memleketini merak ediyordu. İşte Celal Al ve diğer ünlülerin memleketleri...

