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Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!
Kuruluş Osman izlenme rekorları kırmaya devam ederken, dizinin yıldızlarının özel hayatları hayranları tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman'da Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al oyunculuğuyla büyük takdir topluyor. Dizideki diğer oyuncular gibi elbette Celal Al de özel hayatı merak edilenlerden. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar memleketini öğrenince şoke oluyor. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Celal Al'in herkesi şaşırtan memleketi...
Giriş Tarihi: 16.12.2020 05:22Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 05:28
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Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!
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Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!
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Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!
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Kuruluş Osman'ın Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!
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Kuruluş Osman'��n Abdurrahman Gazi'si Celal Al memleketiyle milyonları şaşırttı!