Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Elite hayranlarına müjde: Çekimler bitti! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezon tarihi belli mi? Elite hayranlarına müjde: Çekimler bitti! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezon tarihi belli mi? Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in dünya çapında en çok takip edilen dizileri arasında yer alan İspanyol dizisi Elite'nin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Dizinin sevilen oyuncularından paylaşımlar gelmeye devam ediyor. İşte, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezon tarihi belli mi? Giriş Tarihi: 15.12.2020 23:36 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 23:41
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İspanyolların dünya piyasasına kazandırdığı yapımlar arasında yer alan Elite'nin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yeni sezonda kadroda yeni isimlerin yer alacağı açıklanmıştı. Dizinin takipçileri hangi isimlerin devam edeceği konusunda merakı sürüyor. İşte, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezon tarihi belli mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR ELİTE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizide, İspanya'nın en ünlü ve önemli okullarından birisi olan Las Encinas adında bir özel okul bulunuyor. Bu kadar ünlü okul olması sebebi ile zengin kişilerin çocukları bu okulda eğitim almaktadır. Okulun öğrencilerinin tamamının tanınan ve maddi yönden geliri olan ailelerin çocuklarından oluşmasının yanı sıra bu okula gitmeye hak kazanan 3 farklı çocuk da bulunuyor. Burslu şekilde okulda eğitim görmeye hak kazanan bu 3 öğrenci, eski okullarının depremde yıkılması nedeni ile bu hakkı elde ediyor.
Elite dizisinin konusu tam olarak bu 3 öğrencinin okula gelmesi sonucunda başlıyor. Tamamen gençlik dizisi olmasının yanı sıra dizi içinde oldukça gizemli olaylarda yer almaktadır. Okula yeni gelen burslu 3 öğrencinin ardından okuldaki bir öğrencinin ölmesi olayları tamamen değiştiriyor. Maddi konum farklılıkları nedeni ile bu ölümden 3 öğrencinin sorumlu tutulması sonrasında gizemli olaylar birer birer dizi içinde yer almaya başlıyor. Elite dizisinde Müslüman olan ve okulda başörtüsü takan bir öğrencinin uyarı alması ve başörtüsünü takmaktan vazgeçmesi gibi olaylara da yer verilmiştir. Her sezon farklı heyecanların yer aldığı dizinin önümüzdeki sezonu ise izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
ELİTE KAÇ BÖLÜM VE SEZON?
Toplamda 3 sezon yayınlanmış olan Elite dizisi, her sezon 8'er bölüm olmak üzere şu ana kadar toplamda 24 bölüm şeklinde yayınlanmıştır. Elite dizisinin 4. Sezonunun yayınlanma tarihinin ise 2020 yılının sonlarına doğru olacağı tahmin edilmektedir. Son sezonunda diğer sezonlarda olduğu gibi 8 bölümden oluşacağı düşünülüyor.
ELİTE OYUNCULARI (OYUNCU KADROSU) KİMLER?
Dizinin ilk bölümünden bu yana en beğenilen ve ilgi gösterilen başrol karakteri olan Carla'yı canlandıran Ester Exposito'dur. Elite dizsinin diğer oyuncu kadrosu ve karakterleri şu şekildedir:
- Ester Exposito: Carla
- Omar Ayuso: Omar
- Miguel Bernardeu: Guzman
- Mina El Hammadi: Nadia