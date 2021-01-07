Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Osman Bey Türk beylerinin intikamını almak için ne yapacak?

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu, heyecanla takip edilen 41'inci bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer aldı. Tüm Kişiler kategorisinde %13,80 izlenme oranı ve %28,66 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %11,91 izlenme oranı ve %25,78 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %14,03 izlenme oranı ve %28,26 izlenme payı elde ederek Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

'Kuruluş Osman', #İhanetinBedeli etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu. Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizinin 41'inci bölümü Osman Bey'in amcası Dündar Bey'e hesap sorduğu sahne ile çok konuşuldu.