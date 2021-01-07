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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Osman Bey Türk beylerinin intikamını almak için ne yapacak? Kuruluş Osman reytingin zirvesinde! Osman Bey Türk beylerinin intikamını almak için ne yapacak?
Ekranların en çok izlenen dizisi olan Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan bölümüyle reytingin zirvesine yerleşti. Kayı Beyi olmasının ardından beylik emanetlerini alan Osman Bey yeni hedefinin İnegöl Kalesi'ni almak olduğunu duyurdu. Büyün uç beylerini Söğüt'e çağıran Osman Bey, Nikola'nın hain saldırısıyla sarsıldı. Peki Osman Bey katledilen Türk beylerinin intikamını almak için ne yapacak? İşte Kuruluş Osman'ın 41. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 07.01.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 11:48
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu, heyecanla takip edilen 41'inci bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer aldı. Tüm Kişiler kategorisinde %13,80 izlenme oranı ve %28,66 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %11,91 izlenme oranı ve %25,78 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %14,03 izlenme oranı ve %28,26 izlenme payı elde ederek Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
'Kuruluş Osman', #İhanetinBedeli etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu. Türkiye ve dünya gündeminde yer alan dizinin 41'inci bölümü Osman Bey'in amcası Dündar Bey'e hesap sorduğu sahne ile çok konuşuldu.
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Osman Bey, Kayı Beyi seçilmesinin ardından Bamsı Bey tarafından Türk kağanlarından gelen emanetlerin sakladığı 'Kozmik Oda'ya götürüldü. Osman Bey'in 'Kozmik Oda'dan ayrılmasının ardından emanetlerin peşindeki Papa'nın ajanları ve adamlarının yaptığı baskın Bamsı Bey tarafından engellendi. Bamsı Bey bu mücadele sırasında elinden yaralandı.
Obadan kaçan Flatyos yakalanamazken, hatunlar arasında kendi düzenini tayin etmek isteyen Bala Hatun, Targun Hatun tarafından zehirlendi. Targun Hatun şifalı karışımla Bala Hatun'u kurtarsa da Osman Bey, Targun Hatun'un oyununu gördü ve onu kafesli çadıra attırdı. Flatyos'un obadan kaçmasından alp beyi tayin ettiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Göktuğ'un af dileğini kabul etmedi ve Targun Hatun'la birlikte Göktuğ'u da obadan sürdü.
Nikola'nın davetine icabet ederek onunla buluşan Dündar Bey'in planından haberdar olan Osman Bey, obaya döndüğünde Dündar Bey'i huzuruna çağırdı. Başına gelecekleri anlayan Dündar Bey buluşmayı kabul etse de Osman Bey kendisinden izinsiz iş gören amcasından hesap sordu. Osman Bey'in yayının kirişi ile Dündar Bey'i cezalandırdığı sahne 'Kuruluş Osman' takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Dündar Bey hayal kırıklığını gizleyerek Osman Bey'e biat ederken, aile bey otağındaki sofrada buluştu. Osman Bey tüm çatışmaların bir kenara bırakılmasını isterken, yeni hedefinin İnegöl Kalesi olduğunu açıkladı ve tüm uç beylerini Söğüt'te toplantıya çağırdı.