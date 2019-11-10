10 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kuruluş Osman fragmanına Bamsı damgası! Bamsı kimdir?

Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman'da da yer alan Bamsı karakteri, ilk bölüm fragmanında dikkatleri üzerine çeken isim oldu. Bamsı karakterine, Kuruluş Osman dizisinin 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacağının duyurulduğu fragmanda başrol oyuncusu Burak Özçivit'e eşlik eden Nurettin Sönmez hayat verecek. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen isimlerinin başında gelen Nurettin Sönmez'in canlandıracağı Bamsı hakkındaki gerçekler internet dünyasında araştırıldı. Peki Bamsı kimdir?

Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:28
  • 1
  • 15
Kuruluş Osman fragmanına Bamsı damgası! Bamsı kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin 20 Kasım Çarşamba günü başlayacağı açıklandı. ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde bir dizi olacak. Kuruluş Osman'ın fragmanının yayınlanmasıyla gözler Bamsı karakterindeki Nurettin Sönmez'e çevrildi. Bir kez daha Bamsı karakteriyle izleyici karşısında olacak olan Nurettin Sönmez, performansıyla hayat verdiği efsanenin hayatının araştırılmasını sağladı.

  • 2
  • 15
Kuruluş Osman fragmanına Bamsı damgası! Bamsı kimdir?

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit Osman Gazi'ye hayat verecekken, oyuncular teker teker açıklanıyor. Burak Özçivit ile birlikte izleyicinin dikkatini çeken bir diğer isim de Nurettin Sönmez oldu. Peki Nurettin Sönmez'in canlandıracağı Bamsı kimdir?

  • 3
  • 15
Kuruluş Osman fragmanına Bamsı damgası! Bamsı kimdir?

BAMSI KİMDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramandır.

  • 4
  • 15
Kuruluş Osman fragmanına Bamsı damgası! Bamsı kimdir?

Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi isimlerde de bilinmektedir. Atının ismi Dengiboz veya Bengiboz'dur.

  • 5
  • 15
Kuruluş Osman fragmanına Bamsı damgası! Bamsı kimdir?

Bamsı Beyrek, masallardaki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in ismine Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.