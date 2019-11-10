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Kuruluş Osman fragmanına Bamsı damgası! Bamsı kimdir?
Diriliş Ertuğrul'un ardından Kuruluş Osman'da da yer alan Bamsı karakteri, ilk bölüm fragmanında dikkatleri üzerine çeken isim oldu. Bamsı karakterine, Kuruluş Osman dizisinin 20 Kasım Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacağının duyurulduğu fragmanda başrol oyuncusu Burak Özçivit'e eşlik eden Nurettin Sönmez hayat verecek. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen isimlerinin başında gelen Nurettin Sönmez'in canlandıracağı Bamsı hakkındaki gerçekler internet dünyasında araştırıldı. Peki Bamsı kimdir?
Giriş Tarihi: 10.11.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 14:28
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