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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıran olan Burak Özçivit sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in özel hayatı da mercek altına alındı. Burak Özçivit hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun babasını görenler şaştı kaldı. İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 18:14
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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansıyla milyonları kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Ailesiyle de merak konusu olan Burak Özçivit'in babasıyla benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

EKİN MERT DAYMAZ

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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

EKİN MERT DAYMAZ VE BABASI

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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

EKİN MERT DAYMAZ VE BABASI

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Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

PINAR ALTUĞ VE BABASI