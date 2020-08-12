Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıran olan Burak Özçivit sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in özel hayatı da mercek altına alındı. Burak Özçivit hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun babasını görenler şaştı kaldı. İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...