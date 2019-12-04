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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez bakın nereli çıktı

Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez, fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk 2 bölümüyle ATV ekranlarında rekorlar kıran Kuruluş Osman, izleyicisini bir çarşamba akşamına daha merakla sürükledi. Diriliş Ertuğrul'un ardından devam eden Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Nurettin Sönmez, Bamsı Beyrek rolüylen en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Sevilen oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar aslen nereli olduğunu merak etti.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 10:10
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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez bakın nereli çıktı

Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez, fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk 2 bölümüyle ATV ekranlarında rekorlar kıran Kuruluş Osman, izleyicisini bir çarşamba akşamına daha merakla sürükledi. Diriliş Ertuğrul'un ardından devam eden Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Nurettin Sönmez, Bamsı Beyrek rolüylen en çok dikkat çeken isimlerden oldu.

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez bakın nereli çıktı

Sevilen oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar aslen nereli olduğunu merak etti. Peki Nurettin Sönmez nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez bakın nereli çıktı

Hilal Altınbilek – İzmir

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez bakın nereli çıktı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez bakın nereli çıktı

Hande Erçel – Balıkesir