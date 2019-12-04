Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez bakın nereli çıktı

Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez, fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk 2 bölümüyle ATV ekranlarında rekorlar kıran Kuruluş Osman, izleyicisini bir çarşamba akşamına daha merakla sürükledi. Diriliş Ertuğrul'un ardından devam eden Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Nurettin Sönmez, Bamsı Beyrek rolüylen en çok dikkat çeken isimlerden oldu. Sevilen oyuncunun özel hayatını mercek altına alanlar aslen nereli olduğunu merak etti.