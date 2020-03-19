Kuruluş Osman 15'nci bölümüyle reytingleri altüst etti!

Osman Bey ve Dündar kılıçları çekti, bu savaşın galibi kim olacak? Osman Bey, Balgay'ı ele geçirebilecek mi? Bala Hatun, Osman Bey'den uzak durmak için neler yapacak? Batur'un ölümü Kayı Obası'nı ve Zöhre'yi nasıl etkileyecek? Kayı Obası ve Selcan Hatun, Dündar'ın hamlesine ne karşılık verecek? Kongar'ı elinden kaçıran Konar Alp, kardeşini geri kazanabilecek mi?