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Kuruluş Osman 15'nci bölümüyle reytingleri altüst etti!
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı. 15'nci bölümüyle izleyicileri ekran başına bağlayan dizi, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurdu. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 15'nci bölümü 100 program arasında birinci oldu.
Giriş Tarihi: 19.03.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 14:18
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