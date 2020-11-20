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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra görüntülendi! Milyonları şoke etti

Türk televizyon efsanesi Kurtlar Vadisi 15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlamış ve Türkiye'de izlenme rekorları kırmıştı. Dizide Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı, sergilediği oyunculukla milyonları kendisine hayran bırakmıştı. ''Sadece ölüler görür'' repliğiyle Kurtlar Vadisi severlerin hafızasına kazınan Yüksel Arıcı'nın yıllar içindeki değişimini görenler şaşırmadan edemiyor. İşte Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı'nın son hali...

Giriş Tarihi: 20.11.2020 03:58 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 04:06
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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra görüntülendi! Milyonları şoke etti

İşte Kurtlar Vadisi efsanesi Pala başta olmak üzere ünlülerin Kurtlar Vadisi ekibinin yıllar içindeki değişimleri...

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra görüntülendi! Milyonları şoke etti

Gürkan Uygun

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra görüntülendi! Milyonları şoke etti

Müge Ulusoy

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra görüntülendi! Milyonları şoke etti

Necati Şaşmaz

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı yıllar sonra görüntülendi! Milyonları şoke etti

Zafer Ergin