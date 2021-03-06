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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurtlar Vadisi Kaos bilmecesi: 2021'de ekranlara dönecek mi? Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos bilmecesi: 2021'de ekranlara dönecek mi? Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümleriyle ekranlara dönecek mi? Bir zamanların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddia edilmişti. Dizinin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla izleyiciyle buluşacağı konuşulmaya başlandı. Mart ayına girmemiz ile birlikte gözler dizinin bu sene başlayıp başlamayacağına çevrildi. Peki, Kurtlar Vadisi 2021'de ekranlara dönecek mi? Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 06.03.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 12:08
Necati Şaşmaz, Kenan Çoban, Erhan Ufak gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisi 2016 yılında final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizinin hayranları, yeni sezonun başlaması için umutlu bekleyişini sürdürüyor. Son zamanlarda internet üzerinde dizinin yeniden başlayacağı hatta Show TV ya da Acun Ilıcalı'nın hazırladığı Exxen platformunda yayınlanacağı iddia edildi. Peki, Peki, Kurtlar Vadisi 2021'de ekranlara dönecek mi? Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ KAOS ADIYLA YENİDEN BAŞLAYACAK MI?
Kurtlar Vadisi dizisinin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeniden ekranlara döneceği iddia edildi. İlk olarak Show TV'de yayınlanacağı iddia edilse de bu iddialar doğrulanmadı. Daha sonra dizinin Exxen platformunda seyirciyle buluşacağı söylendi. Ancak bu iddialar konusunda da henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kurtlar Vadisi ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KURTLAR VADİSİ PUSU 300. (FİNAL) SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Polat Alemdar, küresel güçler ve hanedanlarına karşı verdiği zorlu mücadelede artık bir yolun daha sonuna gelmiştir. Karun önderliğindeki Büyük Konsey Toplantısı yapılacaktır ve Gölge'nin kaderi bu toplantıya bağlıdır.
Diğer yandan Safiye ve Cahit'in düğünü de bu toplantı ile aynı tarihe denk gelir. Karun, armageddon timini kullanarak Polat'a bir tuzak kurar. Armageddon timinin yeni komutanı olarak tayin ettiği Gölge ve Ariel de bu tuzağın bir parçasıdır. Kuzuzade Ailesi'nin büyük düğümü Fehmi'nin Zeynep'le evlenmek üzere çıktıkları tekne yolculuğunda çözülür. Yusuf ve Zeynep'le ilgili büyük sırrı öğrenen Fehmi'nin ailesiyle çıktığı tekne yolculuğundaki asıl amacı belli olur.
KURTLAR VADİSİ HAKKINDA
Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, mafya ve politik dizisidir. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayınlanmıştır. Son sezonundaysa (2005) Pana Film, dizinin yayını için Kanal D ile anlaşmıştır. 4 sezon boyunca 29 Aralık 2005 tarihine kadar sürmüştür ve toplam 97 bölümden oluşmaktadır. 18 Haziran 2003'e kadar olan 20 bölüm boyunca (1. sezon) Çarşamba günleri sonrasında ise Perşembe günleri yayınlanmıştır.
Kurtlar Vadisi Pusu ise Show TV, Star TV, TNT, Kanal D ve ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştır. Pusu'nun son olarak 2016 yılında 300. bölümü yayınlanmıştır.
İşte Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterleri...