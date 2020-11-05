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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse yakalanan ünlüler yaşadıklarını böyle anlattı! 'Ciğerlerim mahvoldu' Koronavirüse yakalanan ünlüler yaşadıklarını böyle anlattı! 'Ciğerlerim mahvoldu' Koronavirüsün dünya üzerindeki etkileri devam ediyor. Corona virüs, sanat dünyasını da oldukça derinden etkiledi. Tuvana Türkay, Irmak Ünal, Selen Görgüzel, Eser Yenenler ve birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı. Evinde tedavisi devam eden Tuvana Türkay, "Korona ciğerimde tahribata neden oldu" dedi. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Koronavirüse yakalanan Eser Yenler ise hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler... Giriş Tarihi: 05.11.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 10:05
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı felç etti. Dünyayı korkuya boğan küresel pandemide tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor. Vaka sayısı ise her geçen gün artıyor. Virüs, sanat camiasından pek çok kişiye bulaşırken yaşamını yitirenler de oldu. Tuvana Türkay, Irmak Ünal, Selen Görgüzel, Eser Yenenler ve birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı. Evinde tedavisi devam eden Tuvana Türkay, "Korona ciğerimde tahribata neden oldu" dedi. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Koronavirüse yakalanan Eser Yenler ise hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Tuvana Türkay, hastalığı yendiğini söyledi. 16 gün karantinada kalan oyuncu, virüs nedeniyle akciğerinde hasar oluştuğunu söyledi. Tedavisine evde devam edilen Türkay, "Çok zor atlattım. Kendi gözümden sakınırken nasıl yakalandım bilmiyorum. Testlerim negatif çıksa da evde olmaya devam edeceğim. Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribatı giderebilmem kolay olmayacak" dedi.
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel de koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Görgüzel'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi. Hamdi Alkan'ın ise testinin negatif çıktığı ve evde karantinada olduğu da öğrenildi.
Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Ünal, "İyileşme sürecim devam ediyor. Ateşim düştü. Tüm sağlık çalışanlarını Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.
Geçtiğiniz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Eser Yenenler'den güzel haber geldi. Koronavirüse yakalanan olan Eser Yenenler, sağlık durumunu sosyal medyadan paylaştı.