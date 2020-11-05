Koronavirüse yakalanan ünlüler yaşadıklarını böyle anlattı! 'Ciğerlerim mahvoldu'

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı felç etti. Dünyayı korkuya boğan küresel pandemide tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor. Vaka sayısı ise her geçen gün artıyor. Virüs, sanat camiasından pek çok kişiye bulaşırken yaşamını yitirenler de oldu. Tuvana Türkay, Irmak Ünal, Selen Görgüzel, Eser Yenenler ve birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı. Evinde tedavisi devam eden Tuvana Türkay, "Korona ciğerimde tahribata neden oldu" dedi. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Koronavirüse yakalanan Eser Yenler ise hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler...