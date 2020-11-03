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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyuran Irmak Ünal, hastaneye kaldırıldı. Günlerdir ateşinin düşürülemediğini belirten güzel oyuncu, "Tekrarlanan tomografim ve kan testim sonucunda hastaneye yatırılmam uygun görüldü" dedi.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 16:38
Ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklamış ve virüsü uluslararası uçuş yapan bir arkadaşından kaptığını duyurmuştu.
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Sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapan Ünal, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Günlerdir ateşinin düşmediğini belirten oyuncunun hastaneye yatırılmasına karar verildi. Ünal açıklamasında, "Günlerdir ateşimi düşüremiyorum. Tekrarlanan tomografim ve kan testim sonucunda hastaneye yatırılmam uygun görüldü" dedi.
Ünal geçtiğimiz hafta paylaştığı videoda, "Son dört gündür koronavirüs ile boğuşuyorum. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum. Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım. Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı kaptım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor. Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim." ifadelerini kullanmıştı.