04 Ocak 2023, Çarşamba
Korkunç kaza sonrası Jeremy Renner’dan ilk fotoğraf! Hastane yatağından paylaştı
Marvel Sinematik Evreni'nin yıldızı Jeremy Renner kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalarak ağır yaralandı. Durumunun kritik olduğu açıklanan oyuncu hastane yatağından ilk fotoğrafını paylaştı. Kendisine geçmiş olsun mesajları atanlara sevgilerini gönderen Renner, "Yazı yazmak için berbat durumdayım" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 04.01.2023 11:12
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