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Korkunç kaza sonrası Jeremy Renner’dan ilk fotoğraf! Hastane yatağından paylaştı

Marvel Sinematik Evreni'nin yıldızı Jeremy Renner kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalarak ağır yaralandı. Durumunun kritik olduğu açıklanan oyuncu hastane yatağından ilk fotoğrafını paylaştı. Kendisine geçmiş olsun mesajları atanlara sevgilerini gönderen Renner, "Yazı yazmak için berbat durumdayım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 04.01.2023 11:12
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Korkunç kaza sonrası Jeremy Renner’dan ilk fotoğraf! Hastane yatağından paylaştı

Marvel Sinematik Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner, evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kendi kullandığı kar küreme aracının altında kalan ve ezilerek ciddi şekilde yaralanan Renner'ın durumunun kritik, ancak stabil olduğu açıklanmıştı.

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Korkunç kaza sonrası Jeremy Renner’dan ilk fotoğraf! Hastane yatağından paylaştı

Hastaneden yapılan açıklamada, Renner'ın künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmiş, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği, ancak ikinci bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği açıklanmıştı.

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Korkunç kaza sonrası Jeremy Renner’dan ilk fotoğraf! Hastane yatağından paylaştı

"YAZMAK İÇİN BERBAT DURUMDAYIM"

51 yaşındaki ünlü aktörün durumu hayranlarını endişelendirirken, Instagram hesabından yaptığı paylaşım heyecan yarattı. Renner, kaza sonrası ilk fotoğrafını hastane odasından paylaştı.

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Korkunç kaza sonrası Jeremy Renner’dan ilk fotoğraf! Hastane yatağından paylaştı

Oyuncu, "Tüm güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Yazı yazmak için berbat durumdayım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum" diye yazdı.

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Korkunç kaza sonrası Jeremy Renner’dan ilk fotoğraf! Hastane yatağından paylaştı

ÜNLÜ OYUNCULARDAN MESAJ YAĞDI

Renner'ın kaza sonrası ilk mesajına ünlü isimler kayıtsız kalmadı. Chris Hemsworth, Chris Evans, Vanessa Hudgens, Orlando Bloom, Penelope Cruz, Jimmy Fallon, Taika Waititi, Chris Pratt, Kate Beckinsale gibi ünlü isimler geçmiş olsun dileklerini iletti.