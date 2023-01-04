Korkunç kaza sonrası Jeremy Renner’dan ilk fotoğraf! Hastane yatağından paylaştı

Hastaneden yapılan açıklamada, Renner'ın künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmiş, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği, ancak ikinci bir ameliyat daha geçirmesi gerektiği açıklanmıştı.