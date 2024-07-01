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Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Oğluyla aynı dizideymiş! Sıla Türkoğlu'nun partneri...

Oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim dahil olmuştu. Giray karakterine hayat veren Kaan Taşaner, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Taşaner hakkında araştırma yapanlar, annesinin de oyuncu olduğunu duyunca şaşkına döndü. Meğer anne-oğul meğer o dizide...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 09:56
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Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Oğluyla aynı dizideymiş! Sıla Türkoğlu’nun partneri...

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan sezon finali büyük ses getirdi. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek gibi oyuncuları bir araya getiren dizi geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Oğluyla aynı dizideymiş! Sıla Türkoğlu’nun partneri...

Dizinin kadrosuna sonradan katılan Kaan Taşaner'in hayatı da hayranları tarafından mercek altına alındı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Oğluyla aynı dizideymiş! Sıla Türkoğlu’nun partneri...

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner'in ailesi de merak edildi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Oğluyla aynı dizideymiş! Sıla Türkoğlu’nun partneri...

Taşaner hakkında araştırma yapanlar, annesinin kim olduğunu duyunca çok şaşırdı. Meğer anne-oğul o dizide birlikte oynamış...

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Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Oğluyla aynı dizideymiş! Sıla Türkoğlu’nun partneri...

Taşaner hakkında araştırma yapanlar, annesinin kim olduğunu duyunca çok şaşırdı.