Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in annesi bakın hangi ünlü çıktı! Oğluyla aynı dizideymiş! Sıla Türkoğlu'nun partneri...

Oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim dahil olmuştu. Giray karakterine hayat veren Kaan Taşaner, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Taşaner hakkında araştırma yapanlar, annesinin de oyuncu olduğunu duyunca şaşkına döndü. Meğer anne-oğul meğer o dizide...