06 Şubat 2023, Pazartesi
Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden itibaren adından söz ettiriyor. Gelin ve damat adaylarıyla sık sık gündem olan program sosyal medyayı da meşgul ediyor. Bu hafta Kısmetse Olur'da eleme heyecanı yaşanacak. Programın takipçileri kimin eleneceğini merak ederken, yayınlanan fragman kafaları karıştırdı. Yarışmada önemli kurallarından birisi olan 'evin dışında görüşme' kuralını çiğneyen iki kişinin diskalifiye olacağı izleyicileri şoke etti. Peki, Kısmetse Olur Yeliz ve Erol elendi mi, elenecek mi? İşte, tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 06.02.2023 20:29
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