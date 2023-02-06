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Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden itibaren adından söz ettiriyor. Gelin ve damat adaylarıyla sık sık gündem olan program sosyal medyayı da meşgul ediyor. Bu hafta Kısmetse Olur'da eleme heyecanı yaşanacak. Programın takipçileri kimin eleneceğini merak ederken, yayınlanan fragman kafaları karıştırdı. Yarışmada önemli kurallarından birisi olan 'evin dışında görüşme' kuralını çiğneyen iki kişinin diskalifiye olacağı izleyicileri şoke etti. Peki, Kısmetse Olur Yeliz ve Erol elendi mi, elenecek mi? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 06.02.2023 20:29
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Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK? KURALLARI ÇİĞNEDİLER!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta eleme heyecanı yaşanan programda bu hafta kimin eleneceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kısmetse Olur 49.bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise herkeste kafa karışıklığı yaşattı. Peki, Kısmetse Olur bu hafta kim elenecek? Kısmetse Olur Yeliz ve Erol diskalifiye mi oldu? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK? KURALLARI ÇİĞNEDİLER!

İKİ KURALI ÇİĞNEDİLER!

Programın sunucu Öykü Serter, kurallarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Çok net kurallarımızı açıklamıştım. Yarışmanın en birinci kuralı olan 'dışarıda görüşemezler' kuralını ihlal ettikleri için kırmızı kart gösteriyor ve diskalifiye ediyoruz."

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Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK? KURALLARI ÇİĞNEDİLER!

KISMETSE OLUR EROL VE YELİZ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü 49. Bölüm fragmanında Erol ve Yeliz'in koltukları boş olarak gözükürken, Öykü Serter, açıklamalarında isimleri kapalı bir şekilde yarışmacıların diskalifiye edildiğini söylüyor.

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Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK? KURALLARI ÇİĞNEDİLER!

Kısmetse Olur'un yarışmacıları, Yeliz ve Erol'un elenip elenmediği yeni bölümde netlemiş olacak.

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Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK? KURALLARI ÇİĞNEDİLER!

KISMETSE OLUR YELİZ KİMDİR?

Yeliz Açıkel yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Yeliz Açıkel 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 24 yaşındadır. Güzellik uzmanıdır. Erkek dediğin çirkin olmalı güzellik dediğin kadına özgü birşey yani benim gibi sözleriyle iddiasını ortaya koymuştur.