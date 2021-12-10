Kenan İmizarlıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili samimi açıklamalar: Çok heyecanlı

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu geçen gün Etiler'de kuaför çıkışı objektiflere yakalandı. İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın 2. defa hamile olduğunu geçen günlerde duyurdu. Yakışıklı sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ'un da ilk defa babalık heyecanı yaşaması ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.