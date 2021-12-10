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Haberler Galeri Kenan İmizarlıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili samimi açıklamalar: Çok heyecanlı

Kenan İmizarlıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili samimi açıklamalar: Çok heyecanlı

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu geçen gün Etiler'de kuaför çıkışı objektiflere yakalandı. İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın 2. defa hamile olduğunu geçen günlerde duyurdu. Yakışıklı sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ'un da ilk defa babalık heyecanı yaşaması ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 10:47
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Kenan İmizarlıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili samimi açıklamalar: Çok heyecanlı

Eşi Sinem Kobal'ın ikinci defa bebek beklediğini geçen günlerde açıklayan Kenan İmirzalıoğlu bebekleri için daha isim düşünmediklerini söyledi. İmirzalıoğlu, dostu Kıvanç Tatlıtuğ'un da ilk defa babalık heyecanı yaşaması ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Kenan İmizarlıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili samimi açıklamalar: Çok heyecanlı

"DÜNYANIN EN GÜZEL BİREYİ GELİYOR"

Kenan İmirzalıoğlu, "Konuştuk tabii ki o da çok heyecanlı. Dünyanın en güzel bireyi geliyor" diyerek meslektaşının çok heyecanlı olduğunu belirtti.

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Kenan İmizarlıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili samimi açıklamalar: Çok heyecanlı

KENAN İMİZARLIOĞLU'NDAN KIVANÇ TATLITUĞ'A BABALIK TAVSİYELERİ

Ünlü oyuncu, "Babalık hakkında tavsiyeler veriyor musunuz?" sorusuna, "Biz onları özel konuşuruz kendisiyle" yanıtını vererek aracına bindi.

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Kenan İmizarlıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili samimi açıklamalar: Çok heyecanlı

KENAN İMİRZALIOĞLU SİNEM KOBAL BEBEK HABERİ!

5 sene önce nikah masasından 'evet' diyen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçen sene bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı.

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Kenan İmizarlıoğlu’ndan Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili samimi açıklamalar: Çok heyecanlı

Bebeklerinin doğumunun ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlayan ve geçtiğimiz gün "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız" diyen oyuncu çiftten müjdeli haber geldi.