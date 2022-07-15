15 Temmuz 2022, Cuma
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran İspanya’da rüzgar estirdi! Görenleri hayran bıraktı
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Doruk Atakul karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Onur Seyit Yaran, yurt dışında da adını duyurdu. İspanya'da geniş bir hayran kitlesi edinen Yaran, davet üzerine gittiği ülkede heyecan yarattı. İspanyol basını genç oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Barselona'da plaja giden Yaran, vücut şovuyla da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 15.07.2022 17:16
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