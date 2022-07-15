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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran İspanya’da rüzgar estirdi! Görenleri hayran bıraktı

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Doruk Atakul karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Onur Seyit Yaran, yurt dışında da adını duyurdu. İspanya'da geniş bir hayran kitlesi edinen Yaran, davet üzerine gittiği ülkede heyecan yarattı. İspanyol basını genç oyuncuya büyük ilgi gösterdi. Barselona'da plaja giden Yaran, vücut şovuyla da dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 15.07.2022 17:16
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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran İspanya’da rüzgar estirdi! Görenleri hayran bıraktı

"Kardeşlerim" dizisiyle İspanya'da geniş bir hayran kitlesi edinen Onur Seyit Yaran, davet üzerine gittiği ülkede büyük ilgi gördü. Barselona'da plaja giden Yaran, vücut şovuyla da dikkat çekti.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran İspanya’da rüzgar estirdi! Görenleri hayran bıraktı

Genç kuşağın en dikkat çeken yıldızlarından Onur Seyit Yaran, "Kardeşlerim" dizisinin İspanya'da yayınlanmasıyla ülkede geniş bir hayran kitlesi edindi. Yakışıklı oyuncu, İspanyol TV kanalı Antena 3 tarafından ülkeye davet edildi.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran İspanya’da rüzgar estirdi! Görenleri hayran bıraktı

Daha önce Cansu Dere'nin de katıldığı televizyon programına konuk olmak üzere İspanya'ya giden Onur Seyit Yaran'a ülke basınının ilgisi büyük oldu.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran İspanya’da rüzgar estirdi! Görenleri hayran bıraktı

PLAJDA HEYECAN YARATTI

Onur Seyit Yaran, İspanya seyahati sırasında küçük bir deniz kaçamağı da yaptı.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran İspanya’da rüzgar estirdi! Görenleri hayran bıraktı

Konuk olduğu program öncesinde Barselona'da plaja giden Yaran, deniz ve güneşin tadını çıkardı.