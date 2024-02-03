Kardeşlerim dizisinin Nebahat'i Simge Selçuk meğer o dizide de oynamış! Görenler hayrete düştü

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, konusu ve oyuncularıyla büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu. Özellikle dizide Nebahat Atakul karakterine hayat veren Simge Selçuk, güzelliği ve başarılı kariyeriyle hayranlarının ilgisini çekiyor. Selçuk, yıllar önce Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden birinde unutulmaz bir rolle izleyici karşısına çıktı. İşte güzel oyuncunun yıllar önceki hali...