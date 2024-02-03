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Kardeşlerim dizisinin Nebahat'i Simge Selçuk meğer o dizide de oynamış! Görenler hayrete düştü

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, konusu ve oyuncularıyla büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu. Özellikle dizide Nebahat Atakul karakterine hayat veren Simge Selçuk, güzelliği ve başarılı kariyeriyle hayranlarının ilgisini çekiyor. Selçuk, yıllar önce Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden birinde unutulmaz bir rolle izleyici karşısına çıktı. İşte güzel oyuncunun yıllar önceki hali...

Giriş Tarihi: 03.02.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 12:27
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Kardeşlerim dizisinin Nebahat’i Simge Selçuk meğer o dizide de oynamış! Görenler hayrete düştü

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de "Nebahat Atakul" karakterine hayat veren Simge Selçuk, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Selçuk'un hayatı hakkında araştırma yapanlar o dizide de oynadığını duyunca şaşkına döndü. İşte Simge Selçuk'un yıllar önce yer aldığı diziden görüntüler...

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Kardeşlerim dizisinin Nebahat’i Simge Selçuk meğer o dizide de oynamış! Görenler hayrete düştü

Simge Selçuk, 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde tamamlayan Simge Selçuk, oyunculuk hayatına önce Ankara, ardından İstanbul'da devam etmiştir.

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Kardeşlerim dizisinin Nebahat’i Simge Selçuk meğer o dizide de oynamış! Görenler hayrete düştü

İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında rol aldığı Ferhunde Hanımlar dizisi ile yaşamış. Göç Zamanı, Güzel Köylü, Mazi Kalbimde Yaradır, Avrupa Avrupa, Küçük Kadınlar, Acemi Cadı, Aliye, Ayrılsak da Beraberiz ve Çiçek Taksi dizilerinde rol aldı.

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Kardeşlerim dizisinin Nebahat’i Simge Selçuk meğer o dizide de oynamış! Görenler hayrete düştü

Simge Selçuk, 1,72 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

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Kardeşlerim dizisinin Nebahat’i Simge Selçuk meğer o dizide de oynamış! Görenler hayrete düştü

Selçuk, şimdilerde Kardeşlerim dizisinden Nebahat Atakul karakteriyle adından söz ettiriyor.