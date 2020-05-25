Kanser tedavisi gören Özkan Uğur: Beni öldürdüler!

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, bir süre önce ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlara 'maske tak' mesajı vermek için kameralar önüne ge��en Özkan Uğur'un son hali dikkatleri çekmesinin ardından sosyal medyada Uğur'un öldüğüne dair haberler çıkmıştı. Çıkan haberleri ardından Özkan Uğur açıklama yaptı.