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Kanser tedavisi gören Özkan Uğur: Beni öldürdüler!

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, bir süre önce ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlara 'maske tak' mesajı vermek için kameralar önüne ge��en Özkan Uğur'un son hali dikkatleri çekmesinin ardından sosyal medyada Uğur'un öldüğüne dair haberler çıkmıştı. Çıkan haberleri ardından Özkan Uğur açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 09:41
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Kanser tedavisi gören Özkan Uğur: Beni öldürdüler!

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Özkan Uğur, Twitter'daki 'öldü' iddiaları üzerine açıklamada bulundu.

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Kanser tedavisi gören Özkan Uğur: Beni öldürdüler!

Uğur Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah'a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

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Kanser tedavisi gören Özkan Uğur: Beni öldürdüler!

KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ

İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ üyesi Özkan Uğur, devam eden corona virüs günlerinde, vatandaşlara anlamlı bir çağrıda bulunmak için kamera karşısına geçmişti.

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Kanser tedavisi gören Özkan Uğur: Beni öldürdüler!

MFÖ grubundan ekip arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le birlikte "Maske tak" diyerek mesaj veren Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekmişti.

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Kanser tedavisi gören Özkan Uğur: Beni öldürdüler!

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyen, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.