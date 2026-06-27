CANLI YAYIN

Kadir İnanır'ın 11 yıl önceki sözleri gündemde! "Ben öyle öleceğim" demişti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü sağlık sorunlarına yenik düşerek 77 yaşında hayatını kaybetti. Canlandırdığı unutulmaz karakterlerin yanı sıra güçlü duruşuyla da milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçının vefatının ardından, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler sosyal medyada tekrar gündeme oturdu.

Kadir İnanır'ın 11 yıl önceki sözleri gündemde! "Ben öyle öleceğim" demişti 1

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, 'Tatar Ramazan'ın asi ruhu, 'Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı, 'Kara Gözlüm'ün Şopen'i ve dahası...

Türk sanat dünyası, sinemamızın dev bir çınarını kaybetmenin derin hüznünü yaşıyor. Yıllardır ekranlarda canlandırdığı unutulmaz karakterlerle milyonların sevgisini kazanan, oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Kadir İnanır, 77 yaşında hayata veda etti.

Kadir İnanır'ın 11 yıl önceki sözleri gündemde! "Ben öyle öleceğim" demişti 2

Son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, 2024 yılında geçirdiği beyin damar rahatsızlığı ile zorlu bir süreçten geçmiş, uzun süren yoğun bakım ve fizik tedavi aşamalarını azmiyle geride bırakmıştı. Sevenlerini iyileşme haberleriyle umutlandıran İnanır'ın sağlığı, maalesef yeniden kötüleşti.

Kadir İnanır'ın 11 yıl önceki sözleri gündemde! "Ben öyle öleceğim" demişti 3

13 Mayıs 2026 tarihinde ileri evre akciğer kanserine bağlı gelişen solunum sıkıntısı ve zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan sanatçı, hemen yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi sürecinde solunum yetmezliğinin ağırlaşması ve akut böbrek yetmezliğinin eklenmesiyle durumunu kritikleşen Kadir İnanır, hastaneden yapılan resmi açıklamaya göre 26 Haziran 2026 günü saat 18.05'te aramızdan ayrıldı.

Kadir İnanır'ın 11 yıl önceki sözleri gündemde! "Ben öyle öleceğim" demişti 4

"BEN BU DÜNYADAN GÖÇÜP GİDECEKSEM..."

Sanat camiası ve milyonlarca seveni, sosyal medyada yayımladıkları mesajlarla derin üzüntülerini dile getiriyor. Usta sanatçının vefatının ardından, bundan 11 yıl önce, CNN Türk'te yayınlanan bir programda sarf ettiği sözler sosyal medyada tekrar gündeme oturdu.

Program sunucusunun yönelttiği "Korkmuyor musunuz? Bu kadar eleştirilmekten, hırpalanmaktan çekinmiyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt, bugün pek çok kişi tarafından bir vasiyet gibi karşılanıyor.

Kadir İnanır'ın 11 yıl önceki sözleri gündemde! "Ben öyle öleceğim" demişti 5

İnanır, "Şimdi gerçekten ben bu dünyadan göçüp gideceksem, geri kalan ömrümü hiçbir şeye elini ayağını sokmayan pısırık, korkak bir adam olarak mı yaşamalıyım? Hayır... Tam tersine, arkamdan 'Helal olsun Kadir Abi'ye' diyecekler. Ben öyle öleceğim." diyerek duruşundan asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştı.

Kadir İnanır'ın 11 yıl önceki sözleri gündemde! "Ben öyle öleceğim" demişti 6

YEĞENİ LEVENT İNANIR'DAN AÇIKLAMA

Vefatının ardından oyuncu olan yeğeni Levent İnanır, hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sanatçının yıllar önce kurduğu, "Ben bir gün öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak" cümlesini hatırlatan yeğeni, dayısının çok sevildiğini ve herkesin baş sağlığı için kendilerini aradığını belirterek, "Ona, tanıdığı tanımadığı herkes dua etti. Bu süreçte film çekmek için Diyarbakır'da, Bingöl'de bulundum. İnanın sokakta yürüyemedim. Onun bu kadar sevildiğini bilmiyordum." dedi.

Dayısının hastalığına karşı çok direndiğini aktaran Levent İnanır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Canlı şahidiyim. Doktorlar da sağ olsun. Üst üste 8 yılda çok sıkıntılar yaşadı. Bu kadar dayanabildi. En son entübe sürecinden önce görüştük. Çok iyiydi ama direniyordu. Hatta espri yaptı ama çok yorulmuş, çok yıpranmıştı. Mekanı cennet olsun."

Kadir İnanır'ın 11 yıl önceki sözleri gündemde! "Ben öyle öleceğim" demişti 7

VASİYET CEVABI

Basın mensuplarının "Vasiyeti var mıydı?" sorusunu da cevaplayan Levent İnanır, "Özel bir isteği yoktu. Biz de onu kendisine yakışır şekilde son yolculuğuna uğurlayacağız" dedi.

Bu açıklamayla birlikte günlerdir sosyal medyada dolaşan "Kadir İnanır vasiyet bıraktı" yönündeki iddiaların resmi bir dayanağı olmadığı da netleşmiş oldu..

KADİR İNANIR'A SON VEDA YARIN

Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından İnanır için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak, daha sonra Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin