Kadir İnanır'ın 11 yıl önceki sözleri gündemde! "Ben öyle öleceğim" demişti

YEĞENİ LEVENT İNANIR'DAN AÇIKLAMA

Vefatının ardından oyuncu olan yeğeni Levent İnanır, hastane önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sanatçının yıllar önce kurduğu, "Ben bir gün öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak" cümlesini hatırlatan yeğeni, dayısının çok sevildiğini ve herkesin baş sağlığı için kendilerini aradığını belirterek, "Ona, tanıdığı tanımadığı herkes dua etti. Bu süreçte film çekmek için Diyarbakır'da, Bingöl'de bulundum. İnanın sokakta yürüyemedim. Onun bu kadar sevildiğini bilmiyordum." dedi.



Dayısının hastalığına karşı çok direndiğini aktaran Levent İnanır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Canlı şahidiyim. Doktorlar da sağ olsun. Üst üste 8 yılda çok sıkıntılar yaşadı. Bu kadar dayanabildi. En son entübe sürecinden önce görüştük. Çok iyiydi ama direniyordu. Hatta espri yaptı ama çok yorulmuş, çok yıpranmıştı. Mekanı cennet olsun."