Kadir İnanır'ın 11 yıl önceki sözleri gündemde! "Ben öyle öleceğim" demişti
Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü sağlık sorunlarına yenik düşerek 77 yaşında hayatını kaybetti. Canlandırdığı unutulmaz karakterlerin yanı sıra güçlü duruşuyla da milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçının vefatının ardından, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözler sosyal medyada tekrar gündeme oturdu.
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, 'Tatar Ramazan'ın asi ruhu, 'Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı, 'Kara Gözlüm'ün Şopen'i ve dahası...
Türk sanat dünyası, sinemamızın dev bir çınarını kaybetmenin derin hüznünü yaşıyor. Yıllardır ekranlarda canlandırdığı unutulmaz karakterlerle milyonların sevgisini kazanan, oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Kadir İnanır, 77 yaşında hayata veda etti.
Son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, 2024 yılında geçirdiği beyin damar rahatsızlığı ile zorlu bir süreçten geçmiş, uzun süren yoğun bakım ve fizik tedavi aşamalarını azmiyle geride bırakmıştı. Sevenlerini iyileşme haberleriyle umutlandıran İnanır'ın sağlığı, maalesef yeniden kötüleşti.
13 Mayıs 2026 tarihinde ileri evre akciğer kanserine bağlı gelişen solunum sıkıntısı ve zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan sanatçı, hemen yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi sürecinde solunum yetmezliğinin ağırlaşması ve akut böbrek yetmezliğinin eklenmesiyle durumunu kritikleşen Kadir İnanır, hastaneden yapılan resmi açıklamaya göre 26 Haziran 2026 günü saat 18.05'te aramızdan ayrıldı.
"BEN BU DÜNYADAN GÖÇÜP GİDECEKSEM..."
Sanat camiası ve milyonlarca seveni, sosyal medyada yayımladıkları mesajlarla derin üzüntülerini dile getiriyor. Usta sanatçının vefatının ardından, bundan 11 yıl önce, CNN Türk'te yayınlanan bir programda sarf ettiği sözler sosyal medyada tekrar gündeme oturdu.
Program sunucusunun yönelttiği "Korkmuyor musunuz? Bu kadar eleştirilmekten, hırpalanmaktan çekinmiyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt, bugün pek çok kişi tarafından bir vasiyet gibi karşılanıyor.
İnanır, "Şimdi gerçekten ben bu dünyadan göçüp gideceksem, geri kalan ömrümü hiçbir şeye elini ayağını sokmayan pısırık, korkak bir adam olarak mı yaşamalıyım? Hayır... Tam tersine, arkamdan 'Helal olsun Kadir Abi'ye' diyecekler. Ben öyle öleceğim." diyerek duruşundan asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştı.