Jennifer Lopez-Alex Rodriguez’den koronavirüs kararı! Düğünü ertelendiler

Dünyaca ünlü çift Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, İtalya'da yapmayı planladıkları düğünlerini corona virüs salgını nedeniyle erteledi. Yaz aylarında olacak olan düğünle ilgili konuşan Lopez, "Biz de tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi her şeyi durdurduk. Beklemek zorundayız ve önümüzdeki birkaç ay nasıl sonuç çıkacağını görmeliyiz." dedi