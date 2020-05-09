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Jennifer Lopez-Alex Rodriguez’den koronavirüs kararı! Düğünü ertelendiler

Dünyaca ünlü çift Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, İtalya'da yapmayı planladıkları düğünlerini corona virüs salgını nedeniyle erteledi. Yaz aylarında olacak olan düğünle ilgili konuşan Lopez, "Biz de tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi her şeyi durdurduk. Beklemek zorundayız ve önümüzdeki birkaç ay nasıl sonuç çıkacağını görmeliyiz." dedi

Giriş Tarihi: 09.05.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 09:24
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Jennifer Lopez-Alex Rodriguez’den koronavirüs kararı! Düğünü ertelendiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in evlilik planlarını da alt üst etti.

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Jennifer Lopez-Alex Rodriguez’den koronavirüs kararı! Düğünü ertelendiler

44 yaşındaki sporcuyla 50 yaşındaki şarkıcıya yakın kaynaklar, "Birkaç haftadır bu karar üzerinde düşündüler. Yakın gelecekte normalleşme olamayacağı için en akıllıca ve güvenli yolu seçtiler" açıklamasını yaptı.

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Jennifer Lopez-Alex Rodriguez’den koronavirüs kararı! Düğünü ertelendiler

Eski profesyonel beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez ile nişanlı olan Lopez, konuyla ilgili şunları söylemişti:

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Jennifer Lopez-Alex Rodriguez’den koronavirüs kararı! Düğünü ertelendiler

"Salgın bizi biraz etkiledi. Neler olacağını göreceğiz. Biz de tıpkı dünyanın her yerinde olduğu gibi her şeyi durdurduk. Beklemek zorundayız ve önümüzdeki birkaç ay nasıl sonuç çıkacağını görmeliyiz."

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Jennifer Lopez-Alex Rodriguez’den koronavirüs kararı! Düğünü ertelendiler