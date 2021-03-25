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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'a karanlık düşman! Akıncı ölümcül savaştan nasıl sağ çıkacak? İstanbul'a karanlık düşman! Akıncı ölümcül savaştan nasıl sağ çıkacak?
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölümünde, yeni ve çok güçlü bir savaşçı olan Kor-Han İstanbul'un altını üstüne getirecek. Gizli Yapı'nın tüm adamlarının öldürüldüğünü öğrenen Cevdet, çok daha kötü bir sürprizle karşılaşacak. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet edecek. Akıncı bugüne kadar karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacak? İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 25.03.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 13:51
Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!
Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer.
Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir.
Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder.