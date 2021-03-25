İstanbul'a karanlık düşman! Akıncı ölümcül savaştan nasıl sağ çıkacak?

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın yeni bölümünde, yeni ve çok güçlü bir savaşçı olan Kor-Han İstanbul'un altını üstüne getirecek. Gizli Yapı'nın tüm adamlarının öldürüldüğünü öğrenen Cevdet, çok daha kötü bir sürprizle karşılaşacak. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet edecek. Akıncı bugüne kadar karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacak? İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...