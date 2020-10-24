İlki Tüfekçi’nin dizide yaşadığı gerçek oldu! Ameliyathane önünde…

Yıllardır babasının iyi olması için mücadele eden genç oyuncu, o süreçte yaşadığı acı dolu anları anlattı: "Ruhsallığa girişte herkesin kendine özgür bir anahtarı olduğuna inanıyorum. Benim anahtarım da babamın hastalık süreci oldu. Bir gün 'Babana trakestomi açılacak' dediler. Trakestomi ne bilmiyorum, bundan sonrası nasıl olacak bilmiyorum; tam bir bilinmezlik."

