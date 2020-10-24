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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İlki Tüfekçi’nin dizide yaşadığı gerçek oldu! Ameliyathane önünde… İlki Tüfekçi’nin dizide yaşadığı gerçek oldu! Ameliyathane önünde…
Oyuncu İlkin Tüfekçi, bir süredir ALS hastalığıyla mücadele eden babasının geçirdiği operasyonu ve bu süreçte yaşadıklarını anlattı. Hastane sürecinde büyük zorluklar çektiğini belirten Tüfekçi, Kara Para Aşk dizisinde yaşadığı sahnenin aynısını ameliyathane kapısı önünde yaşadığını anlattı.
Giriş Tarihi: 24.10.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 11:53
Oyuncu İlkin Tüfekçi'nin eski futbolcu olan babası İlyas Tüfekçi, uzun süredir ALS hastalığıyla mücadele ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'da bir dönem fırtına gibi esen Tüfekçi, zor günleri kızının desteğiyle atlatmaya çalışıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıllardır babasının iyi olması için mücadele eden genç oyuncu, o süreçte yaşadığı acı dolu anları anlattı: "Ruhsallığa girişte herkesin kendine özgür bir anahtarı olduğuna inanıyorum. Benim anahtarım da babamın hastalık süreci oldu. Bir gün 'Babana trakestomi açılacak' dediler. Trakestomi ne bilmiyorum, bundan sonrası nasıl olacak bilmiyorum; tam bir bilinmezlik."
"Bir yandan Allah'a çok inançlısın ancak teslim olmak yerine farkında olmadan direniyorsun. Sonra ikna oldum. Ameliyathane önünde hüngür hüngür ağladım. 15 dakikalık ameliyat bana 150 saat gibi geldi. Gırtlağı delindi. İşlem biter bitmez beni içeri aldılar, uyuyordu. Gözünden bir damla yaşın süzüldüğünü gördüm. O kadar etkileyiciydi ki."
Genç oyuncu benzer bir anı altı yıl önce oynadığı Atv dizisi 'Kara Para Aşk'ta yaşadığını söyledi: "Dizide de böyle bir sahneyi çektim ben. Orada 'Pelin' karakterini oynuyordum. 'Ömer Demir' (Engin Akyürek) karakteri vuruluyordu. Ardından hastanede bekliyorduk. Çok ağlamıştım, çok hüzünlü bir sahneydi.
Bu anların gerçeğini babamı ameliyata aldıklarında yaşadım. Dizi sahnesi en duygusal anımda gerçek oldu anlayacağınız. Kim bilir yarı baygınken ne hissetti ve o yaş süzüldü gözünden. Babamın ne kadar güçlü olduğunu gördüm, kendi gücümle tanıştım. Ancak diyorum ya gücümüzü fark edip deneyimlemek için hastalıklara, zorluklara ihtiyacımız yok."