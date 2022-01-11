11 Ocak 2022, Salı
İkinci kez de olmadı! Sinan Akçıl Burcu Kıratlı iddialarını doğruladı: Evleri ayırdık
İlk evlilikleri bir yıl dolmadan biten Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Çiftin yeniden ayrılığın eşiğine geldiği haberleri gündeme geldi. Kıratlı'nın, manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması da bu iddiaları güçlendirdi. Ayrılık iddialarını doğrulayan ve evleri ayırdıklarını belirten Akçıl, "Şu an çözmeye çalışıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 11.01.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 09:48
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