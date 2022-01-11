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Haberler Galeri İkinci kez de olmadı! Sinan Akçıl Burcu Kıratlı iddialarını doğruladı: Evleri ayırdık

İkinci kez de olmadı! Sinan Akçıl Burcu Kıratlı iddialarını doğruladı: Evleri ayırdık

İlk evlilikleri bir yıl dolmadan biten Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Çiftin yeniden ayrılığın eşiğine geldiği haberleri gündeme geldi. Kıratlı'nın, manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması da bu iddiaları güçlendirdi. Ayrılık iddialarını doğrulayan ve evleri ayırdıklarını belirten Akçıl, "Şu an çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 09:48
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İkinci kez de olmadı! Sinan Akçıl Burcu Kıratlı iddialarını doğruladı: Evleri ayırdık

Sinan Akçıl, ikinci kez nikâh masasına oturduğu oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını doğruladı.

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İkinci kez de olmadı! Sinan Akçıl Burcu Kıratlı iddialarını doğruladı: Evleri ayırdık

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Akçıl, "Evden ayrıldım ama çözmeye çalışıyoruz. Diğer iddiaların hepsi yalan, asılsız" dedi.

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İkinci kez de olmadı! Sinan Akçıl Burcu Kıratlı iddialarını doğruladı: Evleri ayırdık

2018 yılında Kıratlı ile evlenen ve dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan Sinan Akçıl, Şubat 2021'de eski eşiyle ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan çift hakkında yeniden ayrılacakları yönünde iddialar ortaya atıldı.

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İkinci kez de olmadı! Sinan Akçıl Burcu Kıratlı iddialarını doğruladı: Evleri ayırdık

KRİZİ DOĞRULADI

Burcu Kıratlı'nın, manevi babası Kenan Erçetingöz'ün doğum gününe yalnız katılması ve parmağında alyansının olmaması da bu iddiaları güçlendirmişti. Hürriyet'in haberine göre, Sinan Akçıl evliliklerindeki krizi doğruladı ve yaşanan süreci anlattı.

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İkinci kez de olmadı! Sinan Akçıl Burcu Kıratlı iddialarını doğruladı: Evleri ayırdık

"TEKRAR BOŞANABİLİRİZ YA DA BARIŞABİLİRİZ"

"Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen Sinan Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."