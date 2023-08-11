11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İhanetin bedeli ağır oldu! Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu’nun gönlünü almak için kesenin ağzını açtı

İhanetin bedeli ağır oldu! Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu’nun gönlünü almak için kesenin ağzını açtı

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti. İlişkileri hayranlarını sevindirirken çift ihanet iddiaları yüzünden kopma noktasına geldi. Mert Ramazan Demir sevgilisinin gönlünü almak için kesenin ağzını açtı.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 08:38
  • 1
  • 10
İhanetin bedeli ağır oldu! Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu’nun gönlünü almak için kesenin ağzını açtı

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'ın aylardır inkar ettiği aşkı geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde belgelenmişti. Sarmaş dolaş görüntülenen ikili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
İhanetin bedeli ağır oldu! Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu’nun gönlünü almak için kesenin ağzını açtı

Hayranlarını sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çift yurtdışı tatiline gitmişti.

  • 3
  • 10
İhanetin bedeli ağır oldu! Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu’nun gönlünü almak için kesenin ağzını açtı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Afra Saraçoğlu, çıktığı Lizbon tatilinden peş peşe pozlarını yayınlamıştı.

  • 4
  • 10
İhanetin bedeli ağır oldu! Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu’nun gönlünü almak için kesenin ağzını açtı

Ünlü oyuncunun sevgilisi Mert Ramazan Demir'e verdiği pozları kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden beğeni yağmıştı.

  • 5
  • 10
İhanetin bedeli ağır oldu! Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu’nun gönlünü almak için kesenin ağzını açtı

AYRILIKLARI KISA SÜRDÜ

Demir'in Saraçoğlu'na ihanet ettiği ve ayrıldıkları haberleri manşetleri süsledi. Ancak ayrılık kısa sürdü.