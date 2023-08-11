İhanetin bedeli ağır oldu! Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu’nun gönlünü almak için kesenin ağzını açtı

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti. İlişkileri hayranlarını sevindirirken çift ihanet iddiaları yüzünden kopma noktasına geldi. Mert Ramazan Demir sevgilisinin gönlünü almak için kesenin ağzını açtı.