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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten görevli memura hakaret! İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten görevli memura hakaret!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadı. Nişanlısı Levent Dörter ile birlikte polis memuruyla tartışan Tatlıses'e memura direnme, hakaret ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık suçundan soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 21.01.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 13:25
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymadı. Polis tarafından durdurulan Çıtak'a 3150 TL ceza kesildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR POLİSE HAKARET ETTİ
Tartıştığı polislere hakaret ettiği için savcılığa şikayet edilen Çıtak, verdiği ifadede "Olay günü hasta köpeğimi veterinere götürüyordum. Polis ceza kestiği sırada köpeğim kustu. Ben de sinir krizi geçirdim" dedi.
Soruşturmada ifade veren Çıtak, olay günü nişanlısı Levent Dörter ile birlikte köpeğini veterinere götürmek istediklerini, polisler durdurduğunda köpeğinin kusmaya başladığını ve elindeki raporu polise gösterip acil hastaneye gitmek istediklerini söylediğini anlattı.
Köpeği veterinere götürmek için yasağı ihlal ettiğini, bu nedenle kendisine kesilen cezaya itiraz ettiğini belirtti.
Dilan Çıtak, "Rapora rağmen polisler bizimle münakaşa etmeye başladı. Köpeğim kusmaya başlayınca sinir krizi geçirdim. Polislerin görevini yapmasına engel olmadım" dedi.