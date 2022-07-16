İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlerden uzak büyümüştü...

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş, film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış, birlikteliklerini 1983 yılında sonlandırmıştı. İkilinin bu ilişkiden olan kızları ise yıllar sonra ortaya çıktı. Kardeşlerinin aksine gözlerden uzak büyüyen Melek Zübeyde Akkaş'ın fotoğrafları ortaya çıktı. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.