İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Araç içinde sıkıştı çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberine göre usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Yalıkavak yolu üzerinde kaza yapan İmparator, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı. Yanında şoförü bulunan Tatlıses'i kurtarmak için çok sayıda ekip sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan şarkıcının bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği öğrenilirken, ilk sözlerinin "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" olduğu öğrenildi.