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İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Araç içinde sıkıştı çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberine göre usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Yalıkavak yolu üzerinde kaza yapan İmparator, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı. Yanında şoförü bulunan Tatlıses'i kurtarmak için çok sayıda ekip sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan şarkıcının bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği öğrenilirken, ilk sözlerinin "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 13:07
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İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Araç içinde sıkıştı çok sayıda ekip sevk edildi

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Yanında kızı ve şoförü bulunan şarkıcı şarampole yuvarlanan aracın içine sıkıştı. Bölgeye sevk edilen ekipler sanatçıyı yapılan çalışamalar sonucunda Tatlıses'i araç içinden çıkardı. İşte İbrahim Tatlıses'in durumu ve son gelişmeler...

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER / VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Araç içinde sıkıştı çok sayıda ekip sevk edildi

ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, başka bir araçla çarpıştı.

İBRAHİM TATLISES'İN KURTARILMA GÖRÜNTÜLERİ ANBEAN KAMERADA! TIKLA VİDEO İZLE

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İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Araç içinde sıkıştı çok sayıda ekip sevk edildi

Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

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İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Araç içinde sıkıştı çok sayıda ekip sevk edildi

KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN ÇIKTI

Bir kamyon diğeri VİP araç biri de otomobil olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada araçlarda küçük çaplı yangın çıktı. Kaza sırasında yağış olması ve çevredeki vatandaşların da müdahalesi ile çıkan yangının büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

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İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Araç içinde sıkıştı çok sayıda ekip sevk edildi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada ağır hasar alan aracın içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses ve kızını kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.