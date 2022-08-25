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İbrahim Tatlıses'in kurtarılma görüntüleri anbean kamerada!

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Giriş: 25.08.2022 12:43
Muğla Bodrum’da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sıkıştığı araç içerisinden çıkarıldı. Tatlıses’e ambulansta sağlıkçılar müdahale ediyor. Sabah saatlerinde Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır hasar alan araç içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses kurtarıldı.
Tatlıses’in kurtarılma görüntüleri kamerada!
Tatlıses'in kurtarılma görüntüleri kamerada!
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Tatlıses içinde sıkıştığı araçtan çıkartıldı
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