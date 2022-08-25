25 Ağustos 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Demet Akalın, İbrahim Tatlıses'in durumuyla ilgili açıklama yaptı: Akşam konserine çıkmak istiyor
Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Demet Akalın, ibrahim tatlıses'in sevk edildiği hastaneye geldi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Demet Akalın, Tatlıses'in akşam konserine çıkmak istediğini söyledi.