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Demet Akalın, İbrahim Tatlıses'in durumuyla ilgili açıklama yaptı: Akşam konserine çıkmak istiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.08.2022 14:17
Güncelleme:25.08.2022 14:23
Bodrum Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu araç içerisinde mahsur kalan ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralandığı öğrenilen Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Demet Akalın, ibrahim tatlıses'in sevk edildiği hastaneye geldi. Ziyaret sonrası açıklama yapan Demet Akalın, Tatlıses'in akşam konserine çıkmak istediğini söyledi.
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