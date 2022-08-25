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İbrahim Tatlıses'in hastaneden ilk görüntüleri! Türkü söyledi, akşam konserde görüşürüz dedi

DHA
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Giriş: 25.08.2022 14:43
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. Ardından Tatlıses kendi sosyal medya hesabından bir video yayınlıyarak sevenlerine iyi olduğunu anlattı.
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