25 Ağustos 2022, Perşembe
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İbrahim Tatlıses'in hastaneden ilk görüntüleri! Türkü söyledi, akşam konserde görüşürüz dedi
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Tatlıses'in hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. Ardından Tatlıses kendi sosyal medya hesabından bir video yayınlıyarak sevenlerine iyi olduğunu anlattı.