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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ikiz bebek müjdesi! Cinsiyetleri belli oldu

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen'le nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan ikili, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan Özçivit ailesinden sürpriz haber geldi. Burak Özçivit ile dört aylık hamile eşi Fahriye Evcen'in ikiz bekledikleri, hatta bebeklerinin cinsiyetinin de belli olduğu iddiası ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.08.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 11:19
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ikiz bebek müjdesi! Cinsiyetleri belli oldu

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; iki yıl sonra oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ikiz bebek müjdesi! Cinsiyetleri belli oldu

Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çift ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ikiz bebek müjdesi! Cinsiyetleri belli oldu

SÜRPRİZ GELİŞME

37 yaşındaki Burak Özçivit ile evliliğinden Karan adında bir çocuğu bulunan Fahriye Evcen'in ikiz bebek beklediği öne sürüldü.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ikiz bebek müjdesi! Cinsiyetleri belli oldu

İKİZ BEBEK GELİYOR

'SuperHaber' isimli internet sitesinde yer alan habere göre; Burak Özçivit ile tatilleri sırasında doktor kontrollerini ihmal etmeyen ünlü oyuncu son kontrolüne gittiğinde sürpriz bir haber aldı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ikiz bebek müjdesi! Cinsiyetleri belli oldu

CİNSİYETLERİ BELLİ OLDU

İddiaya göre, Evcen'in ikiz çocukları olacak. Hamileliğinin 4'üncü ayına yaklaşan güzel oyuncu ikizlerinin cinsiyetini de öğrendi.