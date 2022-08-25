Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ikiz bebek müjdesi! Cinsiyetleri belli oldu

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen'le nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan ikili, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan Özçivit ailesinden sürpriz haber geldi. Burak Özçivit ile dört aylık hamile eşi Fahriye Evcen'in ikiz bekledikleri, hatta bebeklerinin cinsiyetinin de belli olduğu iddiası ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...