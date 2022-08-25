25 Ağustos 2022, Perşembe
Bodrum’da kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk o koştu! Hem küs hem mahkemeliklerdi…
Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. İmparator'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerinden gelen bir fotoğraf ise İbrahim Tatlıses'in sevenlerini duygulandırdı! İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 25.08.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 14:41
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