Bodrum’da kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk o koştu! Hem küs hem mahkemeliklerdi…

KÜS OLDUĞU AHMET TATLISES YARDIMINA KOŞTU

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında anlaşmazlıklar vardı. Mahkemelik olan baba oğul bir süredir görüşmüyordu. Ahmet Tatlıses'in beyin ameliyatı olduğu ve İbrahim Tatlıses'in onun yanına gitmediği biliniyor.