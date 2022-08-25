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Haberler Galeri Bodrum’da kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk o koştu! Hem küs hem mahkemeliklerdi…

Bodrum’da kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk o koştu! Hem küs hem mahkemeliklerdi…

Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. İmparator'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerinden gelen bir fotoğraf ise İbrahim Tatlıses'in sevenlerini duygulandırdı! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 25.08.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 14:41
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Bodrum’da kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk o koştu! Hem küs hem mahkemeliklerdi…

İbrahim Tatlıses'in geçirdiği trafik kazasında gözden kaçan detay! Ajansların servis ettikleri fotoğraflarla birlikte kazanın büyüklüğü de gözler önüne serildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bodrum’da kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk o koştu! Hem küs hem mahkemeliklerdi…

Bodrum'da kızıyla birlikte trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in yardımına küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses koştu.

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Bodrum’da kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk o koştu! Hem küs hem mahkemeliklerdi…

Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses mahkemelikti.

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Bodrum’da kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk o koştu! Hem küs hem mahkemeliklerdi…

KÜS OLDUĞU AHMET TATLISES YARDIMINA KOŞTU

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında anlaşmazlıklar vardı. Mahkemelik olan baba oğul bir süredir görüşmüyordu. Ahmet Tatlıses'in beyin ameliyatı olduğu ve İbrahim Tatlıses'in onun yanına gitmediği biliniyor.

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Bodrum’da kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk o koştu! Hem küs hem mahkemeliklerdi…

İBRAHİM TATLISES'İN OĞLU AHMET DE BODRUM'DAYDI

Ahmet Tatlıses'in de Bodrum'da yazlık bir evi olduğu kaza sırasında o bölgede olduğu ortaya çıktı. Babasının geçirdiği trafik kazasını öğrenir öğrenmez apar topar yola çıkan Ahmet Tatlıses, kurtarma çalışmalarında da yer aldı.