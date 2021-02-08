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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Ablasından vasiyet açıklaması geldi Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Ablasından vasiyet açıklaması geldi
Yaklaşık bir senedir kemik iliği kanseriyle mücadele eden Hüner Coşkuner, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Coşkuner, bugün Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının ablası, 'Beni küpelerimle gömün' vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı. "Kardeşim ölmeden önce son sözlerini bana söyledi" diyen ablası Deniz Çoşkuner, "Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz" açıklaması yaptı.
Giriş Tarihi: 08.02.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 13:37
Kemik iliği kanseri nedeniyle 58 yaşında vefat eden Türk Sanat Müziği Sanatçısı Hüner Coşkuner'in cenazesi Şakirin Cami'inde kılınan namaz sonrası, toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığına doğru yola çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Coşkuner'in cenaze namazı cami avlusunda toplanan başta ailesi olmak üzere çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Coşkuner'in sevenleri cami avlusunu doldurdu.
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ses sanatçısı Hüner Coşkuner'in küpeleriyle gömülmek istediği iddialarına ilişkin olarak cenaze namazı öncesi Hüner'in ablası Deniz Coşkuner açıklama yaptı.
"BİZ DİNİNİ, KÜLTÜRÜNÜ BİLEN BİR AİLEYİZ"
Küpe konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan abla Coşkuner, "Acımız çok büyük, çok derin. Ben onun ablasıyım. Onu dünyadan kıskanırdım. Küpe konusunda şunları söyleyeyim. Hüner Coşkuner aksesuara çok meraklı bir insandı. Annemin namaz tespihindeki boncukları küpe yapıp kulaklarına asardı."
"'Beni aksesuarlarımla gömün' kelimesi aksesuarlarını çok sevdiğini belli etmek için söylediği bir cümleydi. Lütfen bunu yanlış yerlere çekmeyin. Biz dinini, kültürünü bilen bir aileyiz. Zaten küpeyle gömülme gibi bir şey yoktur. Bunu herkes bilir" diye konuştu.