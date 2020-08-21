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Hercai'nin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaştı kaldı

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Yurt içi ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesi buluna Hercai'nin oyuncuları da merak konusu oldu. Kadrosunda birçok usta oyuncuyu barındıran Hercai'de Şener Şen'in kardeşinin rol aldığını öğrenenler çok şaşırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri çıktı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 16:17
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Hercai'nin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaştı kaldı

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen'in babası gibi kardeşi de oyuncu çıktı. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri haline gelen Hercai'nin başarılı oyuncularından birinin Şener Şen'in kardeşi olduğunu görenler inanamadı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai'nin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaştı kaldı

EDİS

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Hercai'nin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaştı kaldı

EDİS VE KARDEŞİ

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Hercai'nin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaştı kaldı

KAAN URGANCIOĞLU

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Hercai'nin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaştı kaldı

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ