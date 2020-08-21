Hercai'nin yıldızı Şener Şen'in kardeşi çıktı! Öğrenenler şaştı kaldı

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Yurt içi ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesi buluna Hercai'nin oyuncuları da merak konusu oldu. Kadrosunda birçok usta oyuncuyu barındıran Hercai'de Şener Şen'in kardeşinin rol aldığını öğrenenler çok şaşırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri çıktı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü isim...