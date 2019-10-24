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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan tüm sırları ortaya çıkarıyor!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 18'nci bölüm fragmanında "Yaptığın hiçbir şey Reyyan'ı benden almaya yetmeyecek!" sözü dikkat çekti. Reyyan'ın eve Miran'ın eşi olarak dönmesinden rahatsız olan Azize yüzünden konuşulamayan sırlar Reyyan'ın hamlesiyle tek tek gün yüzüne çıkmaya başlar. Miran'ı intikamından vazgeçirmek için elinde geleni yapan Reyyan amacına ulaşabilecek mi? İşte Hercai'nin merakla beklenen 18. yeni bölümünde yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 10:49
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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan tüm sırları ortaya çıkarıyor!

Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır.

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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan tüm sırları ortaya çıkarıyor!

Son olanlar Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir.

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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan tüm sırları ortaya çıkarıyor!

Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek!

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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan tüm sırları ortaya çıkarıyor!

Bir yandan Reyyan, Miran'ın intikamdan vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymazken, diğer yandan Azize Aslanbey yeniden intikam planına dahil etmek için Miran'ı en hassas noktasından vurmak için cesur bir hamle yapar. Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?

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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan tüm sırları ortaya çıkarıyor!

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17. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN