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Hercai’nin yeni bölümünde Reyyan tüm sırları ortaya çıkarıyor!
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 18'nci bölüm fragmanında "Yaptığın hiçbir şey Reyyan'ı benden almaya yetmeyecek!" sözü dikkat çekti. Reyyan'ın eve Miran'ın eşi olarak dönmesinden rahatsız olan Azize yüzünden konuşulamayan sırlar Reyyan'ın hamlesiyle tek tek gün yüzüne çıkmaya başlar. Miran'ı intikamından vazgeçirmek için elinde geleni yapan Reyyan amacına ulaşabilecek mi? İşte Hercai'nin merakla beklenen 18. yeni bölümünde yaşanacaklar…
Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 10:49
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