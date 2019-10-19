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19.10.2019

Hercai 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Hercai 18. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin 18. yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. 17'ncı bölümüyle seyircisini ekrana kilitleyen Hercai'nin 18'inci yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 18'nci bölüm fragmanında "Yaptığın hiçbir şey Reyyan'ı benden almaya yetmeyecek!" sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai'nin merakla beklenen 18. yeni bölüm fragmanı...

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